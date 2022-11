Die New-York-Times-Affäre mit Sam Bankman-Fried

17. 11. 2022 | Der mutmaßliche Krypto-Betrüger Sam Bankman-Fried (FTX) soll laut Programm einer Veranstaltung von New York Times und Accenture am 30. November zusammen mit Wolodymyr Selenskyj, Mark Zuckerberg (Meta), Lary Fink (Blackrock) und weiteren Konzern- und Politikgrößen auftreten. Das könnte erklären, warum die Zeitung Bankman-Fried nach dem Zusammenbruch seiner Krypto-Börse FTX am Wochenende so freundlich interviewte und darstellte.

Die Teilnahme an der Veranstaltung in New York, auf die der investigative Journalist Jeremy Loffredo via Twitter hingewiesen hat, kostet 2499 Dollar. Es ist unklar, ob Bankman-Fried teilnehmen kann. Berichten zufolge (engl.) hält er sich noch am Unternehmenssitz von FTX auf den Bahamas auf, wo er möglicherweise von der Polizei an einer Flucht nach Argentinien gehindert wurde.

Es steht der Vorwurf im Raum, dass Bankman-Fried viele Milliarden Kundengelder für fremde Geschäfte veruntreut hat. Die New York Times interviewte ihn nach dem Zusammenbruch von FTX am Sonntag und veröffentlichte einen Beitrag dazu, der von vielen Seiten als übermäßig freundlich gegenüber dem mutmaßlichen Großbetrüger kritisiert wurde.

Bankman-Fried hatte eine Vereinbarung mit dem ukrainischen Digitalisierungsminister Mikhailo Fedorov, wonach FTX Krypto-Spenden für die Ukraine einsammeln und in Dollar und anderen Währungen an die ukrainische Nationalbank auszahlen sollte. Durch den Zusammenbruch soll die Ukraine hohe Milliardenverluste erlitten haben. Es ist unklar, warum die Verluste so hoch sind. In Frage kommt Spekulation der Ukraine auf FTX, undeklarierte Militärhilfe, die über das FTX-Spendenkonto abgewickelt wurde, oder Geldwäsche, die darüber lief.

Fedorov ist Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, Accenture, Mitveranstalter des Kongresses auf dem Bankman-Fried und Selenskyj auftreten sollen, ist ein sehr enger Kooperationspartner des Weltwirtschaftsforums. Unter anderem beim Programm Known Traveller Digital Identity (engl.) arbeiten die beiden zusammen.

