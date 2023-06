Wir haben das Eingeständnis, dass es bei der WHO-Ermächtigung um Freiheitseinschränkungen geht

1. 06. 2023 | Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) hat gesagt, Maßnahmen zur Einschränkung der individuellen Freiheiten müssten priorisiert werden. Offener hat bis jetzt noch kein Verantwortlicher bestätigt, dass mit dem Tandem aus WHO-Pandemievertrag und verschärften Gesundheitsvorschriften die WHO die Kompetenz bekommen soll, Einschränkungen der bürgerlichen Rechte zu verfügen.

Dr. Abdullah Assiri ist einer der beiden Leiter der Arbeitsgruppe zur Erweiterung der Internationalen Gesundheitsvorschriften. Vielleicht fehlt ihm als hohem Beamten im Gesundheitsministerium der mittelalterlichen Kopf-Ab-Monarchie Saudi Arabien das Gespür dafür, was man den Bürgern demokratischer Gemeinwesen verraten darf und was nicht.

Am 22. Mai fand auf der Weltgesundheitsversammlung ein gemeinsames Panel der Arbeitsgruppe zur IHR-Reform und der Verhandlungsgruppe für einen WHO-Pandemievertrag statt, an dem Assiri als Berichtersatter für seine IHR-Reformarbeitsgruppe teilnahm. Er sagte, nachhörbar in einem Video auf das u.a. ein Bericht von Tom Parker auf Reclaim the Net verlinkt:

„Die Welt braucht jedoch eine andere Ebene von Rechtsgrundlagen, wie den Pandemievertrag, um durch eine bestimmte Pandemie zu navigieren, sollte sie eintreten, und das wird sie. Die Priorisierung von Maßnahmen, die die individuellen Freiheiten einschränken können, die Anordnung und der Austausch von Informationen, Wissen und Ressourcen und vor allem die Bereitstellung von Mitteln für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen sind während einer Pandemie notwendig. Die Mittel zur Durchführung dieser Maßnahmen stehen derzeit einfach nicht zur Verfügung.“

Weil es auf den Wortlaut ankommt, hier auch das englische Originalzitat:

“The world, however, requires a different level of legal mandates, such as the pandemic treaty, to navigate through a particular pandemic, should one occur, and it will, Prioritizing actions that may restrict individual liberties, mandating and sharing of information, knowledge, and resources, and most importantly, providing fund for pandemic control efforts are all necessary during a pandemic. The means to carry out these actions are simply not…currently at hand.”

Er fuhr fort, dass noch ein schwerer Weg zu gehen sei, aber man mache Fortschritte, und seine Arbeitsgruppe zur IHR-Reform nehme die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, die IHR aufrecht zu erhalten und zu verschärfen, als Inspiration für ihre Arbeit. Er kündigte an, dass das endgültige Paket an vorgeschlagenen Ergänzungen der IHR im Januar 2024 an den Generaldirektor der WHO überstellt werde. Die 77. Weltgesundheitsversammlung in einem Jahr werde dann darüber befinden.

Intensives Beschweigen durch WHO und Medien

Die WHO und die großen Nachrichtenagenturen wissen offenbar besser als der saudische Arbeitsgruppenvorsitzende, was man dem Publikum zumuten kann. Es gab, soweit ich finden konnte, keine Berichterstattung in etablierten Medien über dieses Panel.

Auch die WHO selbst verschwieg in ihrem Tagesbericht vom 22. Mai diesen Tagesordnungspunkt und verlinkte nur am Rand unkommentiert auf eine Vorankündigung des Panels.

Wundern muss man sich darüber nicht mehr. Schließlich waren die Weltgesundheitsversammlungen und die Arbeiten am Pandemievertrag und der IHR-Reform den Mainstream-Medien schon bisher allenfalls „Faktenchecks“ zur Diskreditierung der wenigen unabhängigen und warnenden Berichte wert. Ich bin gespannt auf die Richtigstellung der „Faktenchecker“, was Assiri tatsächlich gesagt oder gemeint hat.

Auch die auf der Versammlung verabschiedete Resolution zur Manipulation der öffentlichen Meinung mithilfe der Verhaltenswissenschaften wurde den misstrauischen Völkern nicht auf die Nase gebunden.

Hinweis: Ich konnte bei der WHO das Video mit Assiri nicht finden. Für einen Link zum kompletten Video wäre ich dankbar.

Der offene Brief an den Bundeskanzler gegen die Machtergreifung durch die WHO braucht nur noch wenige Hundert Unterschriften für die halbe Million.

Mehr

WHO-Debatte im Bundestag: Diskursverweigerung und Demagogie

12. 05. 2023 | Am 12. Mai hat der Bundestag erstmals über den geplanten WHO-Pandemievertrag und die Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften debattiert. Die Debatte war ein Armutszeugnis für die Gesundheitspolitiker von Ampel und Union. Das Abstimmungsergebnis ist ein Freibrief für Immernochminister Lauterbach, der maximal möglichen Kompetenzabgabe an die WHO zuzustimmen.

Anlauf zur WHO-Gesundheitsdiktatur durch IHR-Reform scheitert – Faktenchecker bloßgestellt

12. 02. 2023 | Am 6. Februar hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stillschweigend den Abschlussbericht eines Prüfungsausschusses über die Vorschläge zur Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) veröffentlicht. Die Kommission, die aus Vertretern einer größeren Anzahl von Mitgliedsländern der WHO besteht, lehnt eine Reihe von Vorschlägen ab, die darauf hinauslaufen würden, die Mitgliedsländer zugunsten der WHO zu entmachten.