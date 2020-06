So funktioniert das Zensurgesetz von Heiko Maas in der Praxis

3. 06. 2020 | Mit seinem Netzdurchsetzungsgesetz hat Heiko Maas (SPD) die sozialen Medienplattformen unter Druck gesetzt, möglichst viele Inhalte zu blocken, die aus seiner schrägen Sicht irgendwie problematisch sein könnten. Was mit Hass und so. Wobei der Jurist sicher gewusst hat, dass Hass kein besonders brauchbarer Begriff ist. Kritik wird auch gern als Hass eingestuft, vor allem, wenn sie sich gegen die Regierung richtet. Die Neulandrebellen durften das jetzt wieder einmal erfahren.

Neulandrebellen ist ein frecher und oft witziger Blog von Tom Wellbrock und Roberto Da Lapuente. Keiner mit der ganz großen Reichweite. Und so ist eher erstaunlich, aber um so lehrreicher, wie Facebook, als privatisierte Zensurbehörde der Regierung, mit solchen Leuten umgeht.

Schon am 10. Mai. 2020 schrieb Wellbrock über eine Sperrung der Facebook(Grimassenheft)-Seite der Neulandrebellen und gelobte Besserung.

Wir, die Neulandrebellen, haben beim Grimassenheft eine Seite, man nennt sie auch Verehrer-Papier. Aber diese Seite wurde geschlossen, denn wir sollen gegen die Zusammengehörigkeitsprämissen verstoßen haben. Wie genau unser Verstoß aussah, wissen wir nicht, weil uns das offenbar nichts angeht. Aber scheinbar war der Auslöser ein Bild, das vor ein paar Wochen auf Grimassenheft recht oft von Kunden gezeigt wurde. Es handelte sich um ein Bild, das auf der rechten Seite einen Mann zeigte, der inzwischen tot ist und scheinbar zu Lebzeiten den Wunsch eines Vollbarts hegte. Da die Natur ihn aber nicht mit ausreichend Bartwuchs ausgestattet hatte, beschränkte sich der Mann auf ein paar Haare unter der Nase (nicht in der Nase). Auf der linken Seite war ein Paar Turnschuhe zu sehen, die von der Optik her stark an den Mann erinnerte, der so gern einen Bart gehabt hätte.

Wir fanden dieses Bild – das sich ohne besondere intellektuelle Fähigkeiten als Satire einstufen lässt – recht lustig und klebten es an unsere Chronologieleiste. Das war am 17. März 2020. Und damit begann das Drama.

Schon vor dem Bild mit dem bärtigen Mann und den Turnschuhen lehnte Grimassenheft immer häufiger Werbeanzeigen von uns ab. Weil der Inhalt unserer Artikel den Zusammengehörigkeitsprämissen widersprach. Einmal hieß es, wir würden politischen Einfluss auf Wahlen nehmen, daher sei unsere Werbeanzeige nicht zulässig. Nachdem wir am 17. März das Turnmannschuhbild an unsere Chronologieleiste geklebt hatten, überraschte uns Grimassenheft damit, dass wir plötzlich überhaupt keine Anzeigen mehr schalten durften. Warum, wissen wir nicht, aber wir glauben, dass es an unseren Versuchen gelegen haben könnte, Wahlen auf der ganzen Welt zu beeinflussen.

Am 9. Mai 2020 dann wurde unser Verehrer-Papier von der Öffentlichkeit entfernt. Als Grund wurde uns diesmal wieder das Kleben des besagten Fotos mit dem Schnauzermann und den Turnschuhen genannt. Das hätten wir am 1. Mai und am 9. Mai an unser Papier geklebt. Nun hatten wir das aber gar nicht getan. Wer schon einmal auf Grimassenheft gegen eine Entscheidung Widerworte eingelegt hat, wird wissen, dass es sich dabei um ein hoffnungsloses Unterfangen handelt.

In diesem Fall war es aber so, dass wir nicht einmal erklären konnten, warum diese Sperre wegen eines Fotos, das wir am 17. März veröffentlicht hatten, ungerechtfertigt war. Zwar ließ sich das entsprechende Feld ausfüllen, der nächste Schritt war aber nicht möglich, da „die Funktion vorübergehend nicht zur Verfügung“ stand. Dieses Vorübergehend stellte sich als eher bleibend heraus. (…)

Diese kleine Einleitung war nötig, um den jetzt nötigen kleinen Text zu erklären

Wir sind dafür, wir sind einverstanden, wir verstehen die Haltung der Bundesregierung zur Corona-Krise. Wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Wir waren von Beginn an auf Corona vorbereitet, unsere Bundesregierung hat alles richtig gemacht und stets umsichtig, solidarisch und mit Weitsicht gehandelt. Unsere Bundespolitiker und die Ministerpräsidenten haben keine einzige falsche Entscheidung getroffen, alles, was sie taten und sagten, war korrekt und im Sinne der Gesundheit der Menschen. Etwas anderes als die Gesundheit der Menschen hatten unsere Politiker niemals im Sinn. Wir behaupten, dass jeder, der etwas anderes behauptet, ein Verbrechensplanungsvermuter ist, der ohne jegliche faktische Grundlage Fake News verbreitet.