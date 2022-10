In eigener Sache: Wertvolle und weniger wertvolle Hinweise

Liebe Leserinnen und Leser, ohne Ihre vielen wertvollen Hinweise auf Vorgänge und Dokumente, über die bisher noch nicht (hinreichend) berichtet wurde, wäre dieser Blog nur halb so viel wert. Dafür meinen herzlichen Dank! Weil meine Zeit begrenzt ist und ich viele Mails bekomme, habe ich eine Bitte an Hinweisgeber: Kopieren Sie bitte kurze aussagekräftige Passagen in Ihre Nachricht oder schreiben Sie mir, was das wichtige Neue oder bisher Unbekannte daran ist. Das erleichtert mir die Durchsicht der Zuschriften und erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass ich einen Hinweis aufgreifen kann. Sehen Sie bitte unbedingt davon ab, mir Mails unkommentiert in Kopie zu schicken. Vielen Dank.