Bayerischer Rundfunk disqualifiziert sich mit Bericht über „unglaubwürdigste“ Websites

28. 12. 2022 | Der BR berichtet über ein Ranking der glaubwürdigsten und unglaubwürdigsten Nachrichten-Websites in Deutschland, ohne über den Namen News Guard hinaus ein einziges Wort über den Ersteller des Rankings und dessen Geschäftsmodell zu verlieren. Damit führt der BR das Ranking und seine eigene Einstufung als besonders glaubwürdig selbst ad absurdum.

„Geld und mehr“ ist nicht im Ranking vertreten, was nicht an fehlender oder nicht hinreichend niedriger Glaubwürdigkeit liegt, sondern daran, dass die Reichweite mit den großen Portalen nicht mithalten kann. Es geht nämlich anders als in der Überschrift des BR suggeriert nicht um die „(un)glaubwürdigsten Websites 2022“, sondern um die reichweitenstärksten glaubwürdigen und unglaubwürdigen Websites.

So erklärt sich auch, dass die Boulevardmedien TZ, Web.de und GMX.net unter den „glaubwürdigsten“ Websites zu finden sind.

Nichts über News Guards Geschäftsmodell

Ungenauigkeit in der Überschrift ist manchmal unvermeidlich und meist verzeihlich. Unverzeihlich ist dagegen, dass der BR in einem langen Beitrag über ein derart ehrenrühriges Ranking außer dem Namen News Guard absolut nichts über den Ersteller des Rankings verlauten lässt. Das ist entweder ausgesprochen schlechter oder absichtlich irreführender Journalismus.

News Guard ist eine von ehemaligen Herausgebern und Chefredakteuren von Wall Street Journal, Reuters, AP und Chicago Tribune 2018 gegründete und geleitete US-Organisation, die Negativlisten vermeintlich unzuverlässiger Netzseiten erstellt. Es ist also das Who is Who der Mainstream Presse, das hinter News Guard steht. Entsprechend werden alle hinreichned zahmen Mainstream Medien als vertrauenswürdig eingestuft, egal wie viel (unpolitische) Falschmeldungen sie zum Beispiel als Boulevard-Medien in die Welt setzen. „Unzuverlässig“ dagegen ist für News Guard ein Synonym für „regierungskritisch“. Ostdeutsche über 40 kennen diesen Jargon noch von der SED.

Wie die WHO die sozialen Medien kontrolliert

7. 12. 2022 | English | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die überwiegend von großen Unternehmen und deren Stiftungen finanziert wird, beschreibt auf ihrer Netzseite, wie sie die sozialen Medien kontrolliert und manipuliert, um sicherzustellen, dass nur ihre Version von Wissenschaft und Wahrheit verbreitet wird.

Zahlende Kunden von News Guard sind aber nicht interessierte Nutzer von Nachrichtenseiten. Diese interessieren sich sehr wenig für die Listen des Unternehmens. Kunden sind vielmehr Regierungen und Organisationen wie die WHO, denen News Guard bei der Zensur und Kontrolle der sozialen Medien hilft. News Guard stellt der WHO eine Liste der einflussreichsten Verbreiter von Informationen zur Verfügung, die nicht mit dem offiziellen Narrativ übereinstimmen, und die WHO weist die Social-Media-Plattformen an, sich die Liste anzusehen und etwas dagegen zu unternehmen, d.h. die Konten der betreffenden Nachrichtenseiten zu löschen, das Teilen ihrer Geschichten zu blockieren oder heimlich zu begrenzen (Shadow Banning), sie schlechter auffindbar zu machen oder andere Maßnahmen zu ergreifen.

Werbetreibende, die unter Druck stehen, nicht bei oppositionellen Medien zu werben, können bei News Guard ebensfalls die Listen erwerben, um zu erfahren, wer zu boykottieren ist.

Interessante Negativliste

Die Liste der einflussreichsten unglaubwürdigen Websites enthält einiges Interessantes. Etwa dass RT Deutsch trotz eines Verbots die zweiteinflussreichste unter den nicht regierungskonformen Netzseiten ist. Nummer eins ist Epoch Times, Nummer drei Achgut.com. Das ist, auch wenn es so aussieht, keine Leseempfehlung, denn mir persönlich ist Achgut zu rechts und manchmal unfair verunglimpfend, Epoch Times zu sektiererisch, auch wenn dort oft Informationen gebracht werden, die man anderswo nicht findet. Rubikon News ist auf Platz 9 die höchstplatzierte Netzseite mit linker Ausrichtung.

Ich finde es ausgesprochen bedenklich, dass im linken Spektrum kritisches Denken offenbar so viel weniger verbreitet ist als im rechten, dass die Liste der zehn einflussreichsten kritischen Netzseiten nur eine einzige aus dem linken Spektrum enthält. Das war im 20. Jahrhundert noch anders. Offenbar haben Jahrzehnte des Einlullens mit pseudoprogressiven und woken Sprüchen ihre Wirkung nicht verfehlt.

