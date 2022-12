WHO hetzt auf unerträgliche Weise gegen Corona-Impfskeptiker

28. 12. 2022 | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein mit ihrem Logo versehenes Video veröffentlicht, in dem der radikale Impfpropagandist Peter Hotez, Corona-Impfskepsis zur größten Bedrohung der Menschheit erklärt und öffentliche Impfskepsis mit Rechtsradikalität gleichsetzt, ausdrücklich auch in Deutschland.

Man glaubt kaum, dass das Video echt ist, aber ich habe es unter dem Verbreitungsdatum vom 14.12. auf dem Twitter-Kanal der WHO gefunden. Auf der letzten Einblendung des Videos ist groß das Logo der WHO abgebildet. In dem Tweet, mit dem sie das Video verbreitet, zitiert die WHO Hotez mit der steilen Behauptung:

„Anti-Impf-Aktivismus, den ich antiwissenschaftliche Aggression nenne, ist inzwischen global zu einem der größten Killer geworden.“

Professor Hotez, ein Kinderarzt und Impfstoffforscher, der ein „Wissenschaftsbotschafter“ von Präsident Clinton war, behauptet in dem Video außerdem, dass 200.000 US-Amerikaner „unnötig ihr Leben verloren haben“, weil sie sich weigerten, sich impfen zu lassen, und als Gipfel der Absurdität:

„Wissenschaftsfeindlichkeit tötet heute mehr Menschen als Waffengewalt, globaler Terrorismus, Verbreitung von Nuklearwaffen oder Cyber-Attacken, und nun ist sie eine politische Bewegung geworden, in den USA ist es verbunden mit extremem Extremismus auf der extremen Rechten, dasselbe in Deutschland. Das ist das neue Gesicht der antiwissenschafltichen Aggression. Deshalb brauchen wir politische Lösungen um das anzugehen.“

Und danach kommen groß Logo und Namenschriftzug der WHO.

USA wollen WHO-Chef fast diktatorische Vollmachten geben

18. 12. 2022 | Auf der WHO-Versammlung im Mai waren die USA mit ihrem Vorschlag zu einer drastischen Kompetenzausweitung für den WHO-Generalsekretär im Rahmen der IHR-Reform gescheitert. Die nun von der WHO eingesammelten und veröffentlichten Reformvorschläge zeigen, dass die USA weiter versuchen, eine Art WHO-Gesundheitsdiktatur zu errichten.

Die WHO will die Welt mit einem Netz von Wahrheitswächtern überziehen

14. 12. 2022 | Englisch | Ein globales Wahrheitsministerium, wie es die WHO in Sachen Gesundheit sein will, muss einiges tun, um die eigene Wahrheit und die seiner Geldgeber aus der Pharmabranche auf der ganzen Welt durchzusetzen. Und so organisiert die Weltgesundheitsorganisation nun überall auf der Welt Trainings, die Trainer darin ausbilden, Wahrheitswächter auszubilden.