Wikipedia lässt Regierungen mitbestimmen, was wir in Sachen Klimawandel lesen dürfen

18. 07. 2023 | Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat ein von der schwedischen Regierung finanziertes Programm zur „Verbesserung“ der Beiträge über den Klimawandel vereinbart. Ein von verschiedenen Regierungen bezahltes, der UN nahestehendes Institut leitet das Unterfangen. Damit dürfte sichergestellt werden, dass man auf Wikipedia nur noch das offizielle Narrativ zum Klimawandel liest und Gegenthesen bestenfalls als unwissenschaftlicher Unsinn präsentiert werden.

Das Projekt mit dem Titel „Improving communication of climate change knowledge through Wikipedia“ (Verbesserung der Verbreitung von Wissen über den Klimawandel via Wikipedia) läuft seit Mitte 2022 und soll bis Mitte 2024 andauern. Wikipedia beschreibt es als „eine Zusammenarbeit von Wikipedia-Editoren und inhaltlichen Experten bei SEI, dem IPCC und UNFCCC“, also dem Stockhold Environment Institut, dem Weltklimarat und dem UN-Rahmenabkommen zum Klimawandel.

Das SEI, das 1996 von der schwedischen Regierung gegründet wurde und unter anderem von den Regierungen Schwedens, Norwegens und Großbritanniens finanziert wird, managt das Programm. Ausgewählte Experten machen Verbesserungsvorschläge für Beiträge zum Klimawandel, die häufig aufgerufen werden. Institutschef Lennart Bage war früher Ko-Vorsitzender des UN Green Climate Fund (GCF).

Was kann schiefgehen, wenn in einem wissenschaftlich hochkomplexen Feld mit sehr vorläufigem Wissen von der Regierung ausgesuchte Experten bestimmen dürfen, was als Wahrheit und „Stand der Wissenschaft“ zu gelten hat?

