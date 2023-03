Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr: Der totgeschwiegene Skandal

7. 03. 2023 | Die Impfpflicht im Gesundheitswesen hat die Regierungskoalition auslaufen lassen. Weil man aber weder etwas dazu findet, dass die Impfpflicht bei der Bundeswehr ebenfalls ausgelaufen ist, noch die öffentliche Diskussion stattfindet, die man erwarten dürfte, wenn sie weiter gälte, habe ich beim Verteidigungsministerium nachgefragt. Die Antwort hat mich überrascht.

Aus gutem Grund hat die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP die Impfpflicht im Gesundheitswesen, die sie zur gerichtsfesten Aushebelung der Grundrechte „einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht“ genannt hatte, zum 1. Januar 2023 auslaufen lassen. Die zur Rechtfertigung angeführte Fremdschutzbehauptung der Impfung war da schon lange aufgegeben worden. Die Behauptung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die Impfung sei nebenwirkungsfrei hatte sich schon lange als dreiste Lüge entpuppt.

Schon lange ist klar, dass zumindest für junge, wehrfähige Menschen das Risiko einer Schädigung durch die Impfung mindestens so schwer wiegt wie der minimale erwartbare Vorteil in Form einer behaupteten Senkung des Risikos von schweren Covid-Erkrankungen und Tod, die bei jungen, gesunden Menschen ohnehin extrem selten auftreten.

Was also machen das SPD-geführte Verteidigungsministerium und die Bundeswehr unter diesen Umständen mit ihrer Pflicht für Soldatinnen und Soldaten die sogenannte Covid-19-Schutzimpfung zu dulden. Die Antwort aus dem Verteidigungsministerium lautet:

„Am 24. November 2021 wurde das Basisimpfschema der Bundeswehr um die COVID-19-Schutzimpfung erweitert. Daher ist sie für Soldatinnen und Soldaten auch weiterhin duldungspflichtig. Sie umfasst entweder zwei Impfungen und einen Genesenenstatus oder drei Impfungen.“

Die Duldungspflicht gilt also weiter. Und nicht nur das. Man braucht drei Impfungen, um Soldat werden und bleiben zu können. Denn der Genesenenstatus hat ja nur eine kurze zeitliche Dauer. Wer das nicht mitmacht, dem oder der droht Schlimmes. Denn bei Ungehorsam oder Gehorsamsverweigerung handelt es sich um Wehrstraftaten, die mit bis zu drei Jahren Freiheitsentzug geahndet werden können, sowie mit Entlassung unter Verlust der Bezüge, Berufsförderung und Versorgungsansprüche.

Auf der Netzseite des Ministeriums lernt man außerdem:

„Dies gilt auch für Reservistendienstleistende. Auch sie unterliegen dem Soldatengesetz, wenn sie Dienst leisten. Vor der nächsten Einberufung sollten sie sich daher um einen vollständigen Impfstatus kümmern.“

Notdürftig gerechtfertigt wird die Duldungspflicht so:

„Die COVID-19-Schutzimpfung ist für Soldatinnen und Soldaten in Zeiten der Corona-Pandemie von doppelter Bedeutung. Zum einen schützt sie wirksam vor einer schweren Corona-Erkrankung und möglichen Langzeitfolgen. Damit trägt sie entscheidend zur Einsatzbereitschaft der Streitkräfte bei. Zum anderen tragen die tausenden Soldatinnen und Soldaten, die bei der Corona-Amtshilfe in Gesundheitsämtern und Kliniken ihren Dienst leisten, eine gesellschaftliche Verantwortung.“

Der zweite Teil der Rechtfertigung ist spätestens mit Auslaufen der Impfpflicht für Gesundheitspersonal weggefallen. Der erste Teil ist eine steile Behauptung, für die es mindestens so viele Gegenbelege wie Belege gibt.

Wenn es je eine Rechtfertigung für einen derart tiefgreifenden Eingriff in das Recht von Bürgern in Uniform auf gesundheitliche Unversehrtheit gab, so ist diese lange weggefallen.

Trotzdem gibt es weder Gerichtsurteile, die das feststellen, noch parlamentarische Initiativen, noch eine öffentliche Diskussion:

völlige Fehlanzeige bei den Gerichten;

völlige Fehlanzeige bei der Partei, die „freiheitlich“ im Namen führt und als Regierungspartei mitverantwortlich ist;

völlige Fehlanzeige bei den Medien, die den Mantel des Schweigens über diesen Skandal ausgebreitet haben.

Offenbar sind alle der Meinung, Soldaten sollen kämpfen und gehorchen und damit zufrieden sein, dass sie bezahlt werden.