Bayerischer Rundfunk: Im Zweifel gegen den Angeklagten Aiwanger und für den ARD-Partner Süddeutsche Zeitung

27. 08. 2023 | Für den BR ist es kein Thema, dass die Süddeutsche Zeitung kurz vor der Landtagswahl ohne Beweise schwere Anschuldigungen gegen den Spitzenkandidaten einer Partei aus dessen Jugend erhoben hat. Stattdessen meint der BR-Landespolitikchef, Aiwanger müssen beweisen, dass sein Dementi und das Schuldeingeständnis seines Bruders korrekt seien. Ein schlimmes Exemplar antijournlistischer Meinungsmache – und noch dazu mit nicht offengelegten Interessenkonflikten.

Hier zeigt sich, wie problematisch so ein Rechercheverbund sein kann, wie er zwischen den öffentlich-rechtlichen BR-Schwesteranstalten NDR und WDR und der Süddeutschen besteht.

Die Süddeutsche schrieb trotz eines Dementis des Verdächtigten, der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, stehe im Verdacht, als 16-Jähriger ein antisemitisches Pamphlet verfasst zu haben. Sein Bruder Helmut hat die eigene Autorenschaft des Pamphlets inzwischen erklärt.

Der Medienskandal besteht darin, dass die Süddeutsche sich in unzulässiger Verdachtsberichterstattung ergangen hat und keine Beweise vorlegen kann. Selbst abgesehen davon ist fragwürdig und verdächtig, wenn kurz vor einer Wahl jahrzehntealte vermeintliche Jugendsünden von Kandidaten an die Presse durchgestochen werden. Aber nichts davon steht in dem Stück „Fall Aiwanger: Fakten, Widersprüche, Rätsel“ von Achim Wendler auf BR24..

Ohne die Rolle des ARD-Partners Süddeutsche auch nur andeutungsweise zu problematisieren, fragt Wendler:

„War es wirklich Helmut statt Hubert? Welche Rolle spielte Hubert Aiwanger (Freie Wähler) selbst? Wie schwierig ist der Fall für Markus Söder (CSU)?“

Seine Einstellung, wonach man Dreck offenbar auch ohne Beweise werfen darf, weil immer etwas hängenbleibt, macht der Bayern-Politikchef so deutlich:

„Die Darstellungen von Hubert und Helmut Aiwanger ergänzen einander und sind plausibel. Ein Beweis sind sie nicht. Und sie werfen Fragen auf (siehe unten). Stand jetzt, gibt es einander widersprechende Aussagen und Indizien.“

Seiner Meinung nach müssen als Hubert und Helmut Aiwanger ihre Aussagen zur jeweils eigenen Schuld und Unschuld mindestens ebenso sehr beweisen wie die Süddeutsche ihre öffentliche Anschuldigung gegen Hubert Aiwanger. Das widerspricht fundamental allgemeinen rechtsstaatlichen und auch medienrechtlichen Prinzipien.

Zur Verstärkung dieser bösartigen Im-Zweifel-gegen-den-Angeklagten(-den-man-nicht mag)-Haltung zitiert er Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München mit den Worten: „Schon der Verdacht, dass ein Spitzenpolitiker mit diesem Text verbunden sein könnte, ist brandgefährlich“. Es sei viel Vertrauen zerstört worden.

So vorbereitet kann man dann in einer Zwischenüberschrift fragen: „Schmeißt Söder seinen Vize raus?“ Denn, „bei unerschütterlicher Kooperationsbereitschaft könnte der Fall Aiwanger auch auf Söder und die CSU abfärben.“ Mit anderen Worten: Von einem, (den ich nicht mag,) auf den Dreck geworfen wurde, muss man Abstand halten, sondern bleibt an einem selbst vielleicht etwas von dem Dreck hängen. Geht es noch perfider, lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk.

Er hat noch mehr naive bis perfide Fragen, etwa die, warum Hubert Aiwanger seinen Bruder nicht gleich ans Messer geliefert hat, als die Süddeutsche ihn um Stellungnahme zu ihrem Verdacht fragte: “ Denn, so spekuliert der offenkundig ziemlich unterkomplex denkende Wendler: „Der Hinweis hätte seinem Dementi vermutlich mehr Glaubwürdigkeit gegeben.“ Wenn aber Hubert wusste, dass er unschuldig ist, was wir bis zum Beweis des Gegenteils annehmen müssen, dann durfte er darauf vertrauen, dass sich die Süddeutsche an geltendes Recht halten und einen nicht zu beweisenden, dementierten Verdacht nicht öffentlich äußern würde.

Auch dass Aiwanger nun klugerweise nichts mehr zu dem Thema sagt, verwendet der BR-„Journalist“ gegen ihn und seine Glaubwürdigkeit.

Viel eher sollte sich der Dreckwerfer Wendler um seine eigene Glaubwürdigkeit und die des BR und der ARD sorgen, die darunter leidet, dass er mit keinem Wort die enge Kooperation zweier ARD-Anstalten mit der Süddeutschen Zeitung erwähnt, deren fragwürdige Rolle er so pfleglich übergeht.

Weil es leider in diesen Zeiten nötig ist, will ich feststellen: Ich mag die Politik von Aiwanger nicht, weil sie mir zu konservativ im schlechten Sinne ist. Ihn selbst kenne ich nicht. Wer allerdings meint, mit Leuten, deren politische Einstellung einem nicht passt, dürfe man umspringen wie man will, es träfe ja keinen falschen, der ist dumm. Morgen kann das einen selbst oder andere, die man mehr mag, genauso treffen, wenn rechtsstaatliche Prinzipien und journalistische Integrität erst einmal ausgehebelt sind.