Buchtipp: Die Krake von Davos: Angriff des WEF auf die Demokratie

13. 03. 2023 | Autorin Miryam Muhm ist eine Journalistin und Filmemacherin mit deutsch-italienischem Hintergrund. Mit „Die Krake von Davos: Angriff des WEF auf die Demokratie“ hat sie ein leicht lesbares und breit gefächertes Buch darüber geschrieben, was die Globalisten in verschiedenen Lebensbereichen mit uns vorhaben.

Nicht bei allem, was die Autorin in dem Buch beschreibt, hat das Weltwirtschaftsforum eine herausragende Rolle. Wenn man allerdings das Weltwirtschaftsforum als Speerspitze und Interessenvertretung der Globalisten begreift, hängt alles durchaus hinreichend eng zusammen, dass es sinnvoll ist, es in diesem Buch zu versammeln.

Die Themen, die sie angeht sind technische Überwachung, Transhumanismus, Genom-Editierung, Monopolisierung der Agrarwirtschaft, der große Ernährungsumbruch und der finanzielle Neustart.

Auf der Ebene darüber geht es um Demokratie und wie das Weltwirtschaftsforum diese zugunsten eines heraufziehenden Technofeudalismus untergräbt.

Muhm erklärt das Prinzip der Disruption, mit dem das Forum so gern arbeitet. Es besteht darin, bestehende Strukturen und rechtliche Rahmen zu zerstören, insbesondere alles analoge und alles, was kleinen und mittlere Unternehmen mit lokalen Bezügen ermöglicht, nachhaltig zu wirtschaften und auskömmliche Gewinne zu erzielen.

In das durch die Disruption geschaffene Chaos können dann die international agierenden Großkonzerne stoßen und die alteingesessenen Unternehmen verdrängen oder zu Zulieferern degradieren. Insbesondere die großen, meist US-amerikanischen Konzerne aus den Branchen IT, Pharma und Nahrungsmittel- und Agrarwirtschaft sind dabei die Angreifer. Unterstützt werden sie und das Weltwirtschaftsforum dabei von der US-Regierung. Diese sieht sich in enger Interessenharmonie mit den amerikansichen Multis.

Der Great Reset (Großer Neustart), den das Weltwirtschaftsforum ausgerufen hat, hängt eng mit dieser Disruptionsstrategie zusammen. Corona, Krieg, Sanktionen und der Kampf gegen die Erderwärmung, alles wird genutzt, um bestehende Strukturen zu zerstören und eine von den US-Konzernen regierte Welt zu schaffen. So die These – jedenfalls in dem Teil der Welt, den Washington politisch und militärisch noch dominiert.

Wer regelmäßig diesen Blog liest, dem wird vieles in dem Buch vertraut sein. Muhm ist allerdings weniger zurückhaltend als ich, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu postulieren. Das wird unvermeidbarerweise oft etwas spekulativ, ist aber zumeist recht plausibel.

Zum Ernährungsumbruch habe ich allerdings noch nichts geschrieben und mich auch noch nicht näher damit befasst. Das Kapitel war sehr lehrreich für mich und so nehme ich an, dass es die anderen Kapitel für Nicht-Experten auch sind.

Zum Abschluss noch eine kleine Leseprobe: