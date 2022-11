Postbank hält an Versorgung der Kunden auch mit kleinen Geldscheinen fest

7. 11. 2022 | Am 4. November war im Bonner Generalanzeiger ein Leserbrief mit einem Erfahrungsbericht zu lesen, wonach eine Mitarbeiterin der Postbank von einer Order berichtet habe, keine kleinen Bargeld-Scheine mehr auszugeben. Ich habe bei der Postbank nachgefragt, was an diesem Bericht dran ist.

In dem Leserbrief schreibt Dr. Jörg Frerichs, ihm sei kürzlich in der Bonner Filiale der Postbank sein Wunsch nach Auszahlung von Geldscheinen auch in kleiner Stückelung abgelehnt worden. Die Dame am Schalter habe ihm gesagt, sie sei zu ihrem Bedauern „von ihren Vorgesetzten strikt angewiesen worden, keine Auszahlungen in kleinen Stückelungen mehr vorzunehmen.“

Ich habe bei der Pressestelle der Postbank nachgefragt, was es damit auf sich hat, und folgende Antwort erhalten:

„Eine solche Anweisung, unseren Kundinnen und Kunden Bargeld nicht in kleinen Scheinen auszuzahlen, gibt es in unseren Filialen nicht. Im Gegenteil: Selbstverständlich gehen wir auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden ein und zahlen die gewünschte Stückelung aus, sofern die entsprechenden Scheine in der Kasse sind.

Unser regulärer Auszahlungsprozess sieht sogar vor, eine sogenannte „Haushaltsmischung“ in kleinen bzw. gemischten Scheinen auszuzahlen. Wir können uns die Aussage des Lesers deshalb nicht erklären. Dennoch nehmen wir die Schilderung des Kunden zum Anlass, das Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen und sie noch einmal für dieses Thema zu sensibilisieren.“

