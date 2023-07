Wiedervorlage ARD-Faktencheck: Wie glaubwürdig sind die Angaben zur ukrainischen Gegenoffensive?

19. 07. 2023 | Am 7. Juli veröffentliche der berüchtigte ARD-Faktenchecker Pascal Siggelkow einen Beitrag gegen Meldungen über Misserfolge der ukrainischen Gegenoffensive. Am 18. Juli veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die Ukraine ihre Angriffsziele verfehlt hat und wegen ihrer Verluste an Panzern und anderem Kriegsgerät auf eine „langsame Herangehensweise“ an ihre Gegenoffensive umschalte.

In dem als Faktencheck getarnten Stück Kriegspropaganda hatte Siggelkow „Experten“ der Nato und Nato-naher Propaganda-Institute die etablierten Medien auffordern lassen, nicht oder nur mit positivem Dreh über fehlende Erfolge und Verluste der Ukraine bei ihrer laufenden Offensive zu berichten. Grund dafür waren viele Berichte Ende Juni, Anfang Juli über das Stocken der ukrainischen Gegenoffensive. Die Aufforderung war recht erfolgreich. Ob deshalb oder aus anderen Gründen: Der Strom entsprechender Berichte versiegte. Man gebe „Gegenoffensive stockt“ oder ähnliches in eine Suchmaschine ein.

Nun hat sich die Aufforderung aber wohl erledigt, nachdem eines der wichtigsten US-Medien die Offensive für weitgehend gescheitert erklärt hat. Der Titel: „Ukraine Adopts Slow Approach to Counteroffensive: ‘Our Problem Everywhere Is the Sky’“ (Ukraine setzt auf langsame Herangehensweise an die Gegenoffensive: „Unser Probelm überall ist der Himmel“). Untertitel: „Swift loss of several tanks and infantry fighting vehicles has jolted Ukraine and its Western backers“. (Schnelle Verluste von mehreren Panzern und Kampffahrzeugen rütteln die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer auf.“ Das Stück widerspricht so ziemlich allem, was Siggelkow geschrieben hat.

Er hatte sich sogar zu der Aussage verstiegen, im Kampfgebiet liegengebliebene und zurückgelassene Panzer müssten ja nicht kaputt sein.

Tagesschau macht kaum noch verhohlen mit „Faktenchecks“ Kriegspropaganda

11. 07. 2023 | Bei tagesschau.de gilt inzwischen als „Faktencheck“, wenn der berüchtigte ARD-Faktenchecker Pascal Siggelkow Vertreter der Nato und natonaher Propaganda-Institute, wie des Institute for Strategic Dialogue, als „Experten“ die Medien auffordern lässt, nicht oder nur mit positivem Dreh über fehlende Erfolge und Verluste der Ukraine bei ihrer laufenden Offensive zu berichten. Ihr gebührenfinanzierter, staatsferner Rundfunk bei der Arbeit. |

ARD-Faktenchecker Siggelkow reitet gegen die Übersterblichkeit

21. 06. 2023 | Ein Faktenchecker der ARD, dessen Aufgabe es ist, als Kettenhund der Regierung diejenigen zu beißen, die das regierungsamtliche Narrativ in Frage stellen, darf nichts ungewöhnlich daran finden, wenn diese Regierung die Gründe für die hohe Übersterblichkeit seit Beginn der Impfkampagne nicht wissen und nicht herausfinden will. Aber wenn jemand die Aufgabe übernimmt, danach zu forschen, dann hat er in Aktion zu treten und mit allen faulen Tricks, die er kennt, am Ergebnis herumzumäkeln.

Pascal Siggelkow, ARD-Experte für Nichtexpertentum, entlarvt Ganser und Guérot als Scharlatane

28. 03. 2023 | ARD-Faktenfinder Pascal-Siggelkow hat erlebt, was passieren kann, wenn man sich als ahnungsloser Nicht-Experte zu einem anspruchsvollen Thema äußert. Er und die ARD machen aus dieser leidvollen Erfahrung eine Tugend: Für den „faktenfinder“ des Senders entlarvt Siggelkow nun vermeintliche Experten als Scharlatane, die sich unbotmäßig zu Themen äußern, zu denen sie nicht mehrere aktuelle wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht haben.

Die Faktenchecker, der Pflanzensprengstoff und der Zustand von Rundfunk und Presse

Ergänzungen vom 1.3. | 27. 02. 2023 | Es ist ein sehr schlechtes Zeichen für den Zustand von Presse und Rundfunk, dass die Redaktionen Faktenchecker-Abteilungen aufgelöst haben, die die eigenen Aussagen checken, und dafür nun Faktenschecker beschäftigen, um unbotmäßige Konkurrenz-Medien und deren Berichte zu diskreditieren. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurfte, haben ihn die Tagesschau-Faktenfinder mit der Widerlegung der vermeintlichen Aussage geliefert, dass die Nordstream-Pipeline mit Sprengstoff in Form von Pflanzen gesprengt wurde.

Tag 1 von Davos: Deutsche Leitmedien plappern den Unsinn von Verschwörungsmythen fast unisono nach

16. 01. 2023 | In meinem Vorbericht zu Davos hatte ich geschrieben, wie das Weltwirtschaftsforum wegen grassierender Kritik eigene Aussagen leugnet und diese als Erfindung von Verschwörungstheoretikern und Antisemiten darstellt. Und was tun ARD, ZDF und Co.? Sie plappern zum Auftakt des Davoser Treffens in serviler Haltung und mit fast gleichlautenden Überschriften den gleichen Quatsch.