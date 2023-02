Cancel-Culture: Frankfurt hat die Wahl

28. 02. 2023 | Am 5. März muss in Frankfurt am Main wegen der Abwahl des korrupten Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten von Grünen, SPD und CDU haben laut Hessischem Rundfunk gefordert und damit aktiv unterstützt, dass die Stadt das geplante Konzert von Roger Waters (Pink Floyd), wegen dessen Kritik an der israelischen Siedlungspolitik verhindert. Die Frankfurter haben dadurch Gelegenheit, mit ihrer Stimme ein Zeichen gegen die grassierende Cancel-Culture zu setzen, gegen die zwangsweise Entfernung von Menschen, die Unbotmäßiges zu äußern wagen, aus dem öffentlichen Leben. Es gibt 17 andere Kandidatinnen und Kandidaten. |