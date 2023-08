Tagesschau und Tagesthemen korrigieren täuschenden Penny-Beitrag

1. 08. 2023 | Tagesschau und Tagesthemen wurden dabei erwischt, dass sie eine WDR-Mitarbeiterin unter leicht verfälschtem Namen als vorgebliche Kundin in einem Penny-Markt interviewten und in werblicher Manier sagen ließen, sie finde die „Wahre-Preise“-Aktion gut. Penny verkauft zeitweise – als von der ARD kostenlos promoteten Werbegag – einige Produkte teurer, angeblich um so auf nicht berücksichtigte Zusatzkosten aufmerksam zu machen. Die Redaktion hat den Beitrag überarbeitet und sich in einer sehr knappen Mitteilung für den Bruch journalistischer Standards entschuldigt. |