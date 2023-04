WHO-Reform: Correctiv ehrt meine Berichterstattung mit einem Faktencheck

16. 04. 2023 | Aus Anlass der zunächst noch bis Ende Mai laufenden Verhandlungen zur Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften hat Correctiv Warnungen von mir und anderen vor den Gefahren dieser Reform einem Faktencheck unterzogen. Der ist so peinlich dünn, falsch und widersprüchlich ausgefallen, dass ich nicht umhin kann, Ursachenforschung zu betreiben, warum Menschen sich trauen, so etwas zu veröffentlichen.

Ich lese gern Faktenchecks zu einem Thema, zu dem ich mir ein Urteil bilden will. Denn Correctiv, Tagesschau-Faktenfinder, BR-Faktenfuchs und Co. sind so ausgeprägt und berechenbar einseitig, dass man von der Qualität ihrer vorgebrachten Argumente zuverlässig auf die Stichhaltigkeit der Argumente der Gegenseite schließen kann.

Deshalb war es mir auch eine große Freude den jüngsten Correctiv-Faktencheck zu den Beiträgen von mir, von tkp.at und von Unser Mitteleuropa zur anstehenden Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zur lesen. Alles richtig gemacht, schließe ich daraus, weil kein einziger tatsächlicher Fehler das Urteil „Falsch“ deckt.

Correctiv muss alles an manipulativen Techniken aufbieten, um einen schwachen Anschein von Widerlegung zu erzeugen:

Falsche Wiedergabe der untersuchten These

Widerlegen dessen, was gar nicht behauptet wurde

Auslassung aller Argumente und Thesen, zu denen ihnen keine Widerlegung einfällt.

Gezieltes Einholen von Gegenmeinungen und Darstellung dieser Gegenmeinungen als Fakten

Falsche Behauptungen mittels falsch zugeordneten Expertenaussagen

Aber lassen wir Correctiv selber sprechen:

„BEHAUPTUNG

Ein Änderungsvorschlag der USA zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften führe dazu, dass die Weltgesundheitsorganisation Ländern Maßnahmen diktieren und Expertenteams in diese schicken könne. Dadurch würden die einzelnen Länder „entmachtet“ und ihre Souveränität eingeschränkt. Falsch. Die Änderungsvorschläge der USA für die Internationalen Gesundheitsvorschriften würden die Befugnisse der Weltgesundheitsorganisation in einigen Bereichen zwar ausweiten, Mitgliedstaaten müssten diesen jedoch zunächst zustimmen. Zudem können sie Empfehlungen der WHO ablehnen, so etwa die Hilfe und Entsendung von Expertenteams. Einigkeit über die Vorschläge wurde zudem nicht erzielt.“

Warnungen zu sicheren Prognosen umgedeutet

Das Hauptgegenargument von Correctiv gegen diejenigen, die vor einer Annahme des US-Vorschlags für eine IHR-Reform warnen ist also, dass der Reformvorschlag ja nur ein Vorschlag ist, der noch gar nicht angenommen ist. Was Correctiv widerlegt ist die nicht abgegebene These, dass allein schon die Existenz des Vorschlags (mit Sicherheit) zu den Misständen führt, vor denen gewarnt wird. Das ist so offenkundig unsinnig, dass man sich schon fragen muss, warum erwachsene Menschen sich trauen, so etwas zu schreiben und öffentlich zu machen. Es hat einen guten Grund, zu dem wir später noch kommen werden.

Zunächst jedoch zum Beleg meiner Kritik die Überschriften und Schlüsselpassagen von Peter F. Mayer auf tkp und von mir. Den Beitrag von Unser Mitteleuropa lasse ich mal weg. Er ist ein nicht sehr sachlich formulierter Meinungsbeitrag und weder den Blog noch den Autor kannte ich bisher. Znnächst tkp:

„Neue Vertragsänderungen sollen WHO zur globalistischen Weltregierung machen: Diese Bedrohung ist in neuen, von der Biden-Regierung vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO enthalten, (…). Diese Änderungen werden den Generaldirektor der WHO ermächtigen, Gesundheitsnotfälle oder -krisen in jedem Land auszurufen, und zwar einseitig auch gegen den Widerstand des betroffenen Landes. Der Generaldirektor wird in der Lage sein, diese Gesundheitskrisen allein aufgrund seiner persönlichen Meinung oder seiner Einschätzung, dass eine potenzielle oder mögliche Bedrohung für andere Länder besteht, auszurufen.“ (8. Mai 2022)

„Neue Vertragsänderungen SOLLEN“ steht in der Überschrift. Es ist von einer Bedrohung die Rede, die abgewendet werden kann und sollte, und von vorgeschlagenen Änderungen, die natürlich noch keine Fakten schaffen. Dass es weiter hinten nicht ganz passend dazu im Indikativ weitergeht, ändert nichts daran, dass jedem Leser offensichtlich wird, dass das eine Warnung ist, und nicht die sichere Prognose, dass es so eintreten wird.

Und bei mir:

„Auf US-Initiative soll ein großer Schritt in die WHO-Pharma-Diktatur beschlossen werden | 10. 05. 2022 | Derzeit verhandeln die Weltgesundheitsorganisation, die EU und die übrigen WHO-Mitgliedstaaten über einen globalen Pandemievertrag. Wo die Reise hingehen soll, zeigt ein Antrag Washingtons zur Entmachtung der nationalen Regierungen im Rahmen der Internationalen Gesundheitsregulierungen (IHR). Über diesen soll Ende Mai abgestimmt werden. Profiteure wären vor allem die Großkonzerne aus zwei Branchen.“

Ich schreibe von Verhandlungen, davon, wo die Reise hingehen SOLL und wer die Profiteure WÄREN. Zwei der drei Begründungen für das „Falsch“-Urteil sind also keine, nämlich dass die Regierungen noch zustimmen müssen und dass in dem knappen Jahr, seit die angeblich widerlegten Beiträge veröffentlicht wurden, noch keine Einigkeit über die Vorschläge erzielt wurde.

Ja, tatsächlich: die von Correctiv zur Widerlegung herausgesuchten Beiträge sind fast ein Jahr alt. Was ich und vermutlich auch tkp seither veröffentlicht haben, wird ignoriert. Anders als Correctiv, ARD und dpa, die sich mit dem geplanten WHO-Pandemievertrag und die Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften fast nur befassen, um Berichte kritischer Medien zu diskreditieren, habe ich weitere Berichte zu dem Thema veröffentlicht. Zuletzt vor gut einem Monat diesen:

Anlauf zur WHO-Gesundheitsdiktatur durch IHR-Reform scheitert – Faktenchecker bloßgestellt

12. 02. 2023 | Am 6. Februar hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stillschweigend den Abschlussbericht eines Prüfungsausschusses über die Vorschläge zur Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) veröffentlicht. Die Kommission, die aus Vertretern einer größeren Anzahl von Mitgliedsländern der WHO besteht, lehnt eine Reihe von Vorschlägen ab, die darauf hinauslaufen würden, die Mitgliedsländer zugunsten der WHO zu entmachten.

Ich weiß nicht, was ich mir weniger ungern vorstelle, dass die Damen und Herren Faktenchecker von Correctiv

inkompetent genug sind, bei ihren „Recherchen“ nicht mitzubekommen, dass der IHR-Prüfungsausschuss die US-Vorschläge abgelehnt hat, weil sie die Kompetenzen der Mitgliedstaaten nach Ansicht des Ausschusses stark beschneiden würden, und auch meinen aktuellen Beitrag dazu nicht zu finden, oder

dass sie das zwar wissen, es aber verschweigen, weil es ihre Argumentation zerstören würde.

Ein kurzes Zitat vom IHR-Prüfungsausschuss aus meiner erwähnten Berichterstattung, mit dem sich Correctiv lieber nicht befasst:

„Der Ausschuss ist besorgt, dass diese Vorschläge die Souveränität der Vertragsstaaten in unzulässiger Weise einschränken und Empfehlungen verbindliche Wirkung verleihen könnten.“

Kommen wir zu der dritten, noch ausstehenden Begründung für das Correctiv-Urteil. Die Behauptung sei falsch, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) könne gemäß dem Reformvorschlag Ländern Maßnahmen diktieren und Expertenteams in diese schicken, wodurch die einzelnen Länder „entmachtet“ und ihre Souveränität eingeschränkt würde. Das sei falsch, denn die Länder könnten Empfehlungen der WHO auch ablehnen.

An dieser Stelle wäre eine Antwort auf die Frage vordringlich, warum viele Vertreter der betroffenen Regierungen im IHR-Prüfungsausschuss der Meinung waren, der Vorschlag würde deren Souveränität zu stark einschränken. Aber gut, Correctiv hat diesen Sachverhalt nicht bemerkt oder nicht bemerken wollen. Bewerten wir also die Gegenargumente von Correctiv anhand ihrer eigenen Meriten.

Argument 1: Dass die Staaten „entmachtet“ und so ihre Souveränität verlieren könnten, ist irreführend. Denn: Die nationalen Verfassungen haben Vorrang vor Entscheidungen der WHO.

Ich habe nie etwas anderes behauptet. Aber: wenn das, was die WHO will und ggf. durchsetzen kann, der Verfassung des jeweiligen Landes nicht widerspricht, ändert das wenig an der Einschränkung der Souveränität der Regierungen in Gesundheitsfragen. Sie ist dann nicht mehr frei zwischen verschiedenen verfassungskonformen Möglichkeiten zu wählen.

Argument 2: Das Gesundheitsministerium, dessen Chef Karl Lauterbach seit langem für die IHR-Reform trommelt, sagt auf Anfrage, ohne nähere Begründung, es sei nicht so wie von mir behauptet.

Kein Kommentar

Argument 3: Ein Professor für ausländisches öffentliches Recht, Pedro Villarreal, schreibt auf Correctiv-Anfrage: „eine Entmachtung der Regierungen und Parlamente, ist meines Erachtens sehr übertrieben“.

Diese nicht näher begründete Meinungsäußerung, stützt das Urteil „falsch“ nicht. Wenn man etwas übertrieben findet, drückt man damit aus, dass es im Kern schon stimmt, aber für den Geschmack des Betreffenden zu pointiert ausgedrückt ist.

Argument 4: Die Länder müssen der Entsendung von Expertenteams nicht zustimmen. Meine entgegenstehende Suggestion sei irreführend.

Hier bietet Correctiv wieder das ganze Arsenal der irreführenden Manipulation auf. Ich werde falsch wiedergegeben mit:

„Auch bei konkreten Maßnahmen wie der Entsendung von Expertenteams können Mitgliedstaaten Empfehlungen der WHO ablehnen – anders als es besagte Artikel suggerieren. Beispielsweise der Autor Norbert Häring behauptete, der Änderungsvorschlag der WHO führe dazu, dass Länder sich „kaum noch dagegen wehren“ könnten, „dass ihnen fremde Expertenteams ins Land geschickt werden“. Das ist falsch und geht aus dem Vorschlag der USA nicht hervor.“

Dem hält Correctiv entgegen:

„In den Änderungsvorschlägen zu Artikel 13 heißt es lediglich, die WHO solle Staaten bei Gesundheitsvorfällen Unterstützung anbieten – zum Beispiel durch Expertenteams. Allerdings heißt es im Text ganz klar: „Der Mitgliedstaat kann dieses Angebot innerhalb von 48 Stunden annehmen oder ablehnen.“ Lehnt er das Angebot ab, soll er der WHO die Gründe für die Ablehnung mitteilen. Diese Angaben teilt die WHO mit anderen Mitgliedsstaaten. Auch Pedro A. Villarreal vom Max-Planck-Institut schrieb uns, er verstehe nicht, wie Häring zu seiner Einschätzung komme und „solche Empfehlungen als Verpflichtungen“ interpretiere.“

Mit Verlaub, Correctiv: dass Länder etwas „kaum noch ablehnen können“, ist eine Behauptung, die sich nicht damit wiederlegen lässt, dass sie es formal schon dürfen, dann aber mit den potentiell nachteiligen Konsequenzen leben müssen. Aber abgesehen von dieser logischen Schwäche ist an der Wiedergabe meiner These durch Correctiv außer den vier Wörtern in Anführungszeichen fast alles verfälscht. Tatsächlich habe ich geschrieben:

„Zwar behalten die Regierungen das Recht, nein zu sagen. Dies wird aber stark entwertet dadurch, dass sie dann sofort weltweit an den Pranger gestellt werden können, (…). Sollte es noch soweit kommen, dass neben den informellen Sanktionsmöglichkeiten auch formelle Sanktionsmöglichkeiten gegen nicht kooperative Regierungen beschlossen werden – was fast zu erwarten ist – können sich die Regierungen aller Länder, außer den stärksten, kaum noch dagegen wehren, dass ihnen fremde Expertenteams ins Land geschickt werden, die bestimmen, was zu passieren hat. Diese Entmachtung der Regierungen wird umso relevanter und gefährlicher, als der WHO-Generaldirektor in eigener Machthoheit, auf Basis äußerst vager und dehnbarer Kriterien, entscheiden darf, wann eine Gesundheitsnotlage mit internationaler Relevanz vorliegt.“

Ich schreibe ausdrücklich, dass die Regierungen mindestens formal nein sagen können. Nichts mit Suggestion. Dass vor dem von Correctiv zitierten „kaum noch wehren können“ die Voraussetzung steht: „Sollte es noch so weit kommen, dass …“ unterschlägt Correctiv. Auch, dass ich das auf die schwächeren Länder einschränke, die die von mir angeführten Sanktionsmöglichkeiten stärker zu fürchten haben als mächtige Länder wie Deutschland, wird unterschlagen.

Dass der zitierte Experte laut Correctiv zur meiner recht ausführlichen Begründung schrieb, „er verstehe nicht, wie Häring zu seiner Einschätzung komme und solche „Empfehlungen als Verpflichtungen“ interpretiere“, deutet entweder darauf hin, dass Correctiv seine Experten nicht anhand von deren Kompetenz bei Lesen und Textverständnis auswählt, oder dass Correctiv die Antwort des Rechtsprofessors in einen falschen Zusammenhang gestellt hat. Das von Correctiv in Anführungszeichen gesetzte Wort „Verpflichtungen“ taucht in meinem Beitrag nicht auf. Ich argumentiere auch nicht mit einer (rechtlichen) Verpflichtung, sondern mit dem Machtgefälle und der normativen Kraft der Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtkooperation.

Was fehlt

Correctiv zieht es vor, nicht auf den kaum zu widerlegenden Vorwurf einzugehen, dass der WHO-Generaldirektor quasi-diktatorische Vollmachten bekommen würde, Gesundheitsnotstände auszurufen. Das haben tkp und ich sehr prominent vorgebracht. Es gibt weitere Auslassungen dieser Art, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen will.

Correctiv täuscht beim Zustimmungserfordernis

Mit der falschen Behauptung, die Länderparlamente müssten der Reform der IHR erst zustimmen, bevor diese für ihre Länder bindend werden, täuschen die Faktenchecker ihre Leser. Correctiv schreibt:

„Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums schrieb uns dazu auf Anfrage: „Die Behauptung, die WHO solle künftig ihren Mitgliedstaaten ‚diktieren‘ können, was im Falle künftiger Pandemien zu tun ist, und damit die Befugnisse der Nationalstaaten und der nationalen Parlamente außer Kraft setzen, ist falsch und entbehrt jeglicher Grundlage.“ Vielmehr sei es so, dass „in parlamentarischen Demokratien, wie Deutschland, das Parlament einem Vertrag explizit zustimmen“ müsse. Das erklärte uns auch Martin Will, Professor für Staats- und Völkerrecht an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden, für einen Faktencheck vom 11. März.“

Der Ministeriumssprecher spricht hier von einem Vertrag (gemeint ist der geplante WHO-Pandemievertrag), nicht von den Internationalen Gesundheitsvorschriften. Besser deutlich wird das, wenn man dem Link zum Faktencheck vom 11. März folgt, in dem Professor Will zitiert wird. Dieser Faktencheck setzt sich nämlich, in Überschrift und Unterzeile deutlich erkennbar, mit dem Pandemievertrag auseinander und nur dazu hat Will sich geäußert. Alles deutet darauf hin, dass auch die Antwort vom Ministerium aus einer Anfrage zum hier nur am Rande einschlägigen Pandemievertrag resultierte.

Für den Pandemievertrag stimmt, was Will und der Ministeriumssprecher sagen. Dem müssen die Parlamente in der Regel zustimmen, bevor die Regierungen ihn ratifizieren dürfen.

Bei den rechtlich bindenden Internationalen Gesundheitsvorschriften ist das anders. Änderungen können, laut einer (wohlmeinenden) Expertise von Pedro Villareal für die Stiftung Wissenschaft und Politik, mit einfacher Mehrheit der Regierungen in der Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden, wenn nicht vorher ausdrücklich ein höheres Zustimmungserfordernis vereinbart wird. Werden sie mit der nötigen Mehrheit angenommen, gibt es eine Frist innerhalb der Regierungen eine Ablehnung anmelden können. Dann gilt die Änderung für dieses Land nicht. Werden Parlament und Regierung in dieser Frist nicht tätig, werden die geänderten Vorschriften automatisch bindend.

Medien, Regierung und Parteien in Deutschland und vielen anderen Ländern haben bisher jegliche Information und Diskussion über die Reform vermieden. Daher ist es keine ganz unrealistische Möglichkeit, dass ein Nichttätigwerden des Parlaments es ermöglicht, die neuen Regeln ohne jede parlamentarische oder öffentliche Diskussion bindend werden zu lassen.

Zu den von den USA vorgeschlagenen Änderungen gehört übrigens eine starke Verkürzung der Frist für eine Ablehnung. Das könnte bedeuten, wenn die Änderungen der IHR früher angenommen werden als zum Beispiel der WHO-Pandemievertrag, dass die Parlamente bereits keine Möglichkeit mehr haben würden zu reagieren, wenn das ganze Ausmaß ihres Souveränitätsverlusts deutlich wird.

Auch an dieser Stelle fragt man sich: Ist völlige Inkompetenz der Faktenchecker für diesen schweren Fehler verantwortlich oder steckt Täuschungsabsicht dahinter. Die Tatsache, dass Professor Villareal nicht nur Autor der Expertise mit der korrekten Darstellung ist, sondern auch ein Experte, mit dem Correctiv sich ausgetauscht hat, erschwert den Glauben an ein Versehen.

Warum machen die das?

Ich hatte noch eine These versprochen, warum erwachsene Menschen, wie Autor und Autorin dieses Faktenchecks, solch offenkundig unterkomplexen und widersprüchlichen Unsinn schreiben und eine Institution wie Correctiv das auch noch veröffentlicht. Die Antwort liegt im Geschäftsmodell von Correctiv. Correctiv lässt sich unter anderem von Facebook dafür bezahlen, einen Zensurstempel zu gebrauchen. Niemand prüft, ob das Urteil überzeugend ist, mit dem Correctiv-Mitarbeiter in eigener, voreingenommener Machtvollkommenheit dafür sorgen, dass die Weiterverbreitung von bestimmten Meinungen und Informationen gebremst oder unterbunden wird.

Außerdem kommt das Geld für Correctiv zu einem sehr großen Teil über eine mit einem großen Medienverlag (WAZ) verbundene Stiftung aus dem Bereich der Mainstream-Medien. Das könnte die verbissene Entschlossenheit erklären helfen, mit der Correctiv Äußerungen kritisch-alternativer Medien bekämpft.

Wenn Correctiv so einen „Faktencheck“ veröffentlicht, dann nicht in erster Linie, damit viele normale Menschen ihn lesen und davon überzeugt werden. Vielmehr dient er staatstragenden Medien und Portalen wie Wikipedia als Stichwortgeber oder als Gelegenheit, ein „umstritten“ vor Thesen oder Menschen setzen und zum Beleg darauf verweisen zu können, dass eine These schon durch einem Faktencheck wiederlegt worden sei. Dafür spielt es fast keine Rolle, was in dem Faktencheck tatsächlich steht.

Es tut mir weh, dass zwei junge Leute mit Herz für Journalismus sich zu einer so manipulativen, anti-journalistischen Tätigkeit hergeben müssen oder gar wollen. Vielleicht besinnen sie sich ja noch rechtzeitig, bevor sie für den Journalismus ganz verloren und nur noch als Kettenhunde der Mächtigen zu gebrauchen sind.

Ich nenne das moderne Faktencheckerunwesen anti-journalistisch, weil für mich Journalismus bedeutet, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, nicht den Mächtigen nach dem Munde zu reden und Kritik an ihnen nach Kräften zu diskreditieren. Der dafür vorgebrachte Vorwand, heftige Kritik an den Regierenden delegitimiere dieselben und schade dadurch der Demokratie, ist ein billige, demokratiefeindliche Ausflucht. Über die wundert man sich bei einem sogenannten Verfassungsschutz nicht mehr allzusehr, bei Journalisten aber schon. Vertrauen muss verdient werden. Da hilft es nichts, durch Zensur und mediale Kettenhunde die Abwesenheit von Kritik vorzutäuschen.

Wenn die Faktenchecks nach dem Muster gestrickt wären: „Dieser Teil ist falsch, dieser wohl etwas übertrieben, aber an diesem und jenem Kritikpunkt ist etwas dran oder könnte etwas dran sein“, dann würde mein Urteil anders ausfallen. Aber der wichtige letztgenannte Teil fehlt so gut wie immer.

Die Correctiv-Redaktion sei abschließend auf das falsche Datum (25.4.2023) ihres Beitrags hingewiesen. Wirklich nur als Service! Ich sitze im Glashaus, was solche Flüchtigkeitsfehler angeht.

