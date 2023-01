Ihnen allen ein gutes Jahr 2023

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

für das neue Jahr wünsche ich uns allen viel Freude, Gesundheit, Gelassenheit und vor allem Geduld mit der Welt und mit unseren Mitmenschen. Ich danke ganz herzlich allen, die mich immer wieder auf interessante Entwicklungen und Informationen oder auf Schreibfehler hinweisen oder die mir mit ihren Zuschriften deutlich gemacht haben, dass die Arbeit an „Geld und mehr“ sich lohnt. Ganz besonders danke ich, in Ihrer aller Namen, dem langjährigen Webmaster, Webdesigner und ehrenamtlichen Qualitätskontrolleur von „Geld und mehr“, dem ebenfalls ehrenamtlichen Video-Master, sowie dem Podcast-Sprecher Jürgen Babel. Mein Dank geht auch an alle, die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen, durch eine kleine oder große Aktion, eine großzügige Geste oder ein Lächeln. Gemeinsam sind wir stark. |